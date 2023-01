Nuova emissione targata Unicredit. Si tratta di una serie di 21 Fixed Cash Collect tipologia Worst Of, da oggi disponibili sul SeDeX e su Cert-X di Borsa Italiana, che hanno come sottostanti panieri di azioni e indici italiani, europei e americani, una scadenza a tre anni (dicembre 2025) e pagano un premio fisso mensile incondizionato che va da un minimo dello 0,40% (4,8% annualizzato) a un massimo dello 0,90% (10,8% annualizzato) a seconda dei sottostanti e della presenza o meno dell’effetto airbag a scadenza. Il livello di barriera è pari al 50% del valore iniziale delle azioni o degli indici per tutti gli strumenti.

Questi certificati sono stati pensati per gli investitori che desiderano ottenere un flusso di premi costante e non condizionato dall’andamento dei titoli o indici che formano i panieri sottostanti, che sono stati scelti per dare una vasta gamma di possibilità agli investitori. L’obiettivo è infatti mettere a disposizione degli investitori una gamma di strumenti per prendere posizione sui titoli o indici più importanti dell’ultimo periodo, mantenendo comunque una barriera di protezione discreta che si osserva solamente a scadenza.

Principali caratteristiche

I Fixed Cash Collect permettono agli investitori di ricevere premi periodici non condizionati all’andamento del sottostante nelle date di osservazione mensili e, a differenza degli ultimi Fixed Cash Collect emessi da UniCredit, prevedono la possibilità di rimborso anticipato. A partire da dicembre 2023, infatti, se il valore dell’azione sottostante che, all’interno del paniere, ha registrato il rendimento peggiore sarà pari o superiore al valore di rimborso, il Certificate scadrà anticipatamente rimborsando il valore nominale pari a 100 euro.

In questa emissione è inoltre presente l’effetto Step-Down, caratteristica che riduce la soglia di rimborso anticipato del 5% ogni trimestre: tale soglia parte dal 100% dello Strike a dicembre 2023, dopo tre mesi sarà pari al 95%, quindi si ridurrà progressivamente sino ad arrivare a un livello massimo pari al 65% dello Strike, facilitando quindi il rimborso anticipato anche in caso di discese dei sottostanti.

Scenari a scadenza ed effetto Airbag

Al momento della scadenza (dicembre 2025) sono possibili due scenari. Se il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore pari o superiore al valore della barriera, il Certificate rimborsa 100 euro, oltre al premio. Altrimenti, se il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore inferiore al livello della barriera, il Certificate rimborsa un valore inferiore a 100 euro, oltre all’ultimo premio incondizionato.

Inoltre, in questa ultima emissione alcuni certificati presentano l’effetto airbag. In tal caso, qualora il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere abbia un valore inferiore al livello della barriera non verrà corrisposto un rimborso che segue linearmente la performance del sottostante peggiore. Per esempio, nel caso in cui il sottostante peggiore dovesse chiudere con una perdita del 60% rispetto al valore iniziale il rimborso sarebbe pari a 80 euro, oltre a tutti i premi pagati durante la vita del prodotto (che ricordiamo essere incondizionati).

L’effetto airbag è un ulteriore elemento di protezione che si aggiunge a un prodotto già di per sé molto conservativo avendo una barriera al 50% e dei premi mensili che vengono pagati in maniera incondizionata: queste caratteristiche permettono quindi di avere di ottenere un prodotto con un profilo di rischio molto conservativo e, allo stesso, che può offrire rendimenti interessanti.

È possibile prendere visione delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito www.investimenti.unicredit.it