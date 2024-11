Da UniCredit la prima emissione di certificati a Capitale Protetto su indici europei ed azioni italiane

Nel contesto attuale di incertezza geopolitica globale, UniCredit offre nuove soluzioni di investimento per coloro che prediligono un approccio conservativo, coniugando una protezione totale incondizionata del capitale alla possibilità di partecipare al rialzo dell’azionario con un fattore di partecipazione tra il 160% e 290%.

Il team di Public Distribution Italy presenta la prima emissione UniCredit di Certificate Protection 100% sui principali indici europei ed azioni italiane in negoziazione diretta su CERT-X (EuroTLX) dal 6 novembre 2024.

I nuovi Certificate Protection 100% di UniCredit permettono agli investitori di puntare sui mercati azionari in ottica di medio-lungo termine, mantenendo allo stesso tempo la protezione del capitale nominale (pari a 100 euro) a scadenza. A scadenza infatti, i Certificate pagheranno sempre almeno 100 euro, ed in caso di performance positiva del sottostante rispetto al valore iniziale, un importo pari alla performance del sottostante moltiplicata per il fattore di partecipazione. Non è previsto un Cap, ovvero non è presente alcun limite superiore al rendimento potenziale derivante dall’investimento.

A titolo esemplificativo sul funzionamento del Certificate, si indica di seguito l’Importo di Rimborso a scadenza del Certificate 100% Protection, a fronte di diverse performance del sottostante, da quelle negative con flessioni oltre -20% dall’emissione a quelle intermedie e stazionarietà, sino ai casi di forte rialzo. In particolare, si ipotizza un Valore Iniziale del sottostante pari a 14 euro ed un Fattore di Partecipazione pari al 194%.

Di seguito la lista completa dei nuovi prodotti che permettono di prendere posizione sul mercato azionario senza rinunciare alla protezione del capitale. In questo momento, i prodotti quotano tutti sotto la pari:

ISIN Sottostante Importo di Rimborso Minimo (Protezione %) Valore Iniziale Fattore di Partecipazione % Data di Osservazione Finale Ask al 07 Novembre alle 09.21 IT0005619926 FTSE MIB Index 100 EUR (Protezione 100%) 34.540,73 Punti 184 % 04/11/2031 97.00 IT0005619942 EURO STOXX® Select Dividend 30 (Price) Index (EUR) 100 EUR (Protezione 100%) 1.656,57 Punti 290 % 04/11/2031 96.35 IT0005619934 EURO STOXX® Banks (Price) Index (EUR) 100 EUR (Protezione 100%) 148,76 Punti 166 % 04/11/2031 97.60 IT0005619918 ENI S.p.A. 100 EUR (Protezione 100%) 14,022 EUR 194 % 04/11/2031 98.36 IT0005619900 Intesa Sanpaolo S.p.A. 100 EUR (Protezione 100%) 4,0685 EUR 160 % 04/11/2031 97.00

Maggior informazioni sono disponibili sul sito www.investimenti.unicredit.it