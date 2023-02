Da UniCredit doppia emissione di Certificate con premio mensile e per profilo di rischio conservativo

Dopo le emissioni di Dicembre e Gennaio di Cash Collect con barriera al 40%, UniCredit allarga la gamma di prodotti con un profilo di rischio conservativo con il lancio sull’MTF SeDeX di 22 nuovi Cash Collect Protetto 100% sulle principali azioni italiane ed internazionali e di 29 Fixed Cash Collect Low Barrier.

I primi offrono una protezione totale incondizionata del Valore Nominale a scadenza e consentono di ottenere premi mensili condizionati dallo 0,35% allo 0,5%, i secondi, invece, offrono premi mensili incondizionati dallo 0,35% all’1,5% ed il rimborso a scadenza è condizionato a una barriera posta al 40% del valore iniziale del sottostante.

I nuovi Cash Collect Protetto 100%

La gamma dei capitali protetti è caratterizzata da una protezione totale incondizionata del capitale, e l’emissione di UniCredit vuole rispondere all’esigenza degli investitori che cercano delle soluzioni di investimento a capitale totalmente protetto ed allo stesso tempo vogliono puntare su un potenziale rendimento mensile.

I Cash Collect Protetto 100% hanno come sottostanti azioni italiane, europee ed americane, scadono a dicembre 2028 senza possibilità di scadenza anticipata e consentono di ottenere premi mensili condizionati, che vanno da un minimo dello 0,35% ad un massimo dello 0,5%, se alla Data di Osservazione mensile, il Prezzo di Riferimento del Sottostante è pari o superiore al Livello Importo Aggiuntivo Condizionato, posto per quest’emissione all’85% del Valore Iniziale.

Sono quindi particolarmente indicati per gli investitori che cercano un prodotto “buy&hold” e che non vogliono avere il rischio legato all’andamento del sottostante: a prescindere dalla performance del sottostante infatti il rimborso sarà pari a 100 euro per Certificate.

I nuovi Fixed Cash Collect Low Barrier

UniCredit ha emesso anche 29 Fixed Cash Collect Low Barrier su singole azioni italiane ed internazionali: permettono agli investitori di ricevere premi mensili non condizionati all’andamento del sottostante nelle date di osservazione mensili e, a differenza di altri Cash Collect, non prevedono la possibilità di rimborso anticipato.

Per questa ultimissima emissione i prodotti sono caratterizzati da una barriera molto profonda, posta al 40% del valore iniziale del sottostante. A prescindere dall’andamento del sottostante quindi il flusso cedolare (dal 4.2% annuale per il Certificate su Enel al 18% annuale per il Certificate su Virgin Galactic) verrà pagato per l’intera vita dei Certificate, la cui scadenza è prevista a Dicembre 2024 o Dicembre 2025. L’ampia scelta di sottostanti, dai titoli tecnologici americani come Coinbase, Peloton e Tesla fino alle blue chips come Intesa Sanpaolo e Stellantis, permette agli investitori di scegliere il prodotto con il profilo rischio/rendimento più adatto.

Al momento della scadenza sono possibili due scenari:

se il sottostante ha un valore pari o superiore al valore della Barriera, il Certificate rimborsa 100€, oltre all’ultimo premio; se il sottostante ha un valore inferiore al livello della Barriera, posta per tutti i prodotti al 40% del valore iniziale, il Certificate rimborsa un importo proporzionale all’andamento del sottostante, senza inoltre pagare l’ultimo premio.

Sono quindi particolarmente indicati per gli investitori che cercano un prodotto che possano mantenere in portafoglio in maniera costante senza doversi preoccupare dell’eventuale richiamo anticipato e a scadenza godere di una barriera molto conservativa. I Fixed Cash Collect sono infatti pensati per gli investitori che desiderano ottenere un flusso di premi costante e non condizionato dall’andamento dei sottostanti.

È possibile prendere visione delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito www.investimenti.unicredit.it.