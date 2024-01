Da UniCredit 3 nuovi Cash Collect su panieri di indici con effetto memoria e autocall

È disponibile sul mercato mercato MTF SeDeX di Borsa Italiana la nuova serie di 3 Cash Collect su panieri Worst Of di indici azionari targata UniCredit. I nuovi prodotti prevedono una scadenza a quattro anni, una barriera capitale posta al 60% del valore iniziale del sottostante peggiore, premi mensili con effetto memoria e possibilità di scadenza anticipata a partire da aprile 2024.

Se vuoi aggiornamenti periodici sui Certificates inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Il funzionamento

I Cash Collect Worst Of permettono agli investitori di ricevere premi periodici nel caso in cui il valore dell’indice sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere (caratteristica Worst Of), nelle date di osservazione mensili, abbia un valore superiore alla barriera, posta per questa emissione al 60% del valore iniziale. Grazie all’effetto memoria, i premi eventualmente non corrisposti non vengono persi ma saranno pagati successivamente se, in una delle successive date di osservazione, la condizione del pagamento sarà soddisfatta. Inoltre, a partire da aprile 2024, i certificati vengono rimborsati anticipatamente, con un importo pari al valore nominale (100 euro) più il premio se l’indice peggiore all’interno del paniere raggiunge un valore superiore a quello iniziale. Grazie al meccanismo Step-Down il livello di rimborso anticipato diminuisce del 5% ogni sei mesi fino al 70%: i Certificate possono così essere rimborsati anticipatamente anche nel caso in cui il valore del sottostante scenda rispetto al valore iniziale.

Qualora lo strumento non sia stato rimborsato anticipatamente, al momento della scadenza (gennaio 2028) sono due gli scenari possibili. Nel primo caso, se il peggiore indice del paniere ha un valore pari o superiore alla barriera (60%), il certificato rimborsa 100 euro oltre al premio. Altrimenti, se il sottostante con la performance peggiore ha un valore inferiore alla barriera, il certificato rimborsa un importo proporzionale all’andamento del peggiore.

Le caratteristiche principali

I tre prodotti sono stati pensati per permettere di ottenere un rendimento periodico annualizzato compreso tra il 9,6% (0,83% mensile) ed il 10,08% (0,84% mensile) andando ad avere come sottostanti dei panieri di indici, quindi tendenzialmente più sicuri e meno volatili dei singoli titoli.

Cedole condizionate alla barriera con effetto memoria pagate mensilmente

Scadenza a quattro anni (gennaio 2028)

Possibilità di scadenza anticipata a partire da aprile 2024, con effetto step-down fino al 70% (-30%)

Barriera a scadenza posta al 60% del Valore Iniziale (-40%)

In questo momento i prodotti quotano sotto la pari

La lista dei nuovi prodotti

Ecco i 3 panieri Worst Of formati da indici europei e internazionali. I premi mensili con effetto memoria vanno dallo 0,65% (7,8% p.a.) allo 0,89% (10,68% p.a.).

Per informazioni più dettagliate, visitate il sito www.investimenti.unicredit.it.