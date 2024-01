Spectrum Markets diventa il primo nuovo membro della bwf tedesca nel 2024

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo per i securitised derivatives, è diventato il primo nuovo membro nel 2024 della Federal Association of Investment Firms (bwf), che ha sede a Francoforte.

Si tratta della terza partnership con associazioni di settore annunciata negli ultimi mesi da Spectrum Markets. Con l’accordo di adesione stipulato con AMF (Associazione Intermediari dei Mercati Finanziari, già ASSOSIM) nel 2020, a cui si sono aggiunte le membership con BSW (Associazione Tedesca dei titoli strutturati) e ACEPI (Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento) nel 2023, Spectrum rafforza il suo impegno continuo nel collaborare per il progresso del settore, l’allineamento normativo, la trasparenza e la protezione degli investitori retail nei principali mercati europei.

L’associazione bwf rappresenta le imprese e le istituzioni di investimento operative in Germania, promuovendone gli interessi professionali comuni nei progetti normativi, legislativi e regolamentari in discussione a livello nazionale ed europeo, nell’ambito del diritto dei servizi finanziari e dei mercati dei capitali. È stata fondata nel 2003, con l’obiettivo di costituire un mezzo di rappresentanza uniforme degli interessi delle imprese di investimento tedesche.

“Collaborare con un’associazione leader nel settore come bwf riflette i nostri sforzi per promuovere pratiche migliori e più trasparenti, per sostenere l’allineamento normativo e dare massima priorità alla tutela degli investitori. Siamo entusiasti dell’opportunità di contribuire portando il nostro punto di vista all’interno delle discussioni che plasmano il futuro del settore. Per noi è importante essere una parte attiva e vedere come l’industria abbraccia l’innovazione e il cambiamento, soprattutto in Germania, che rappresenta il più grande mercato mobiliare in Europa”, commenta Nicky Maan, CEO di Spectrum Markets.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Spectrum Markets come primo nuovo membro del 2024. Questo è un passo significativo nel percorso di crescita della nostra influenza all’interno del panorama finanziario. La loro prospettiva innovativa e la loro dedizione alla tutela degli investitori si allineano perfettamente con il nostro impegno a promuovere pratiche di investimento trasparenti. Confidiamo che il loro contributo alle nostre iniziative, volte a promuovere quadri normativi e standard di settore solidi, si rivelerà prezioso”, conclude Michael H. Sterzenbach, Segretario generale di bwf.