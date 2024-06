Da Societe Generale il primo Certificato Benchmark per prendere posizione sulle nuove frontiere del settore farmaceutico

Dopo un primo forte impulso legato allo sviluppo dei vaccini contro il Covid-19, le aziende farmaceutiche specializzate nelle cure vaccinali e nella lotta alle malattie infettive stanno puntando sull’intelligenza artificiale e su nuove sperimentazioni scientifiche per sviluppare nuove cure ed acquisire nuovi driver di crescita. Per far leva su questa potenziale opportunità, Societe Generale ha deciso di ampliare la propria gamma di certificati di investimento mettendo a disposizione sul SeDeX di Borsa Italiana il primo Certificato Benchmark che consente di prendere posizione sulle azioni delle principali aziende specializzate nello sviluppo dei vaccini e nella lotta alle malattie infettive.

Il nuovo Certificato Benchmark di Societe Generale, con codice ISIN DE000SY1PD87, replica linearmente (al lordo dei costi, imposte ed altri oneri) l’andamento dell’indice Solactive Global Vaccines & Infectious Diseases CNTR. L’indice consente di esporsi ad un paniere di 30 società – liquide e ad alta capitalizzazione – che offrono prodotti e/o servizi connessi ad uno più dei seguenti temi:

sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti sanitari, specializzati in vaccini e terapie;

trattamento di vari tipi di malattie infettive;

ricerca di nuove profilassi, terapie e vaccini per il trattamento e la prevenzione di malattie infettive, compresi i nuovi virus e le malattie altamente trasmissibili;

sviluppo e distribuzione di apparecchiature diagnostiche e di test per identificare e ridurre la diffusione di malattie altamente trasmissibili.

I titoli componenti l’indice vengono individuati e ponderati con il contributo di ARTIS, un algoritmo di elaborazione del linguaggio sviluppato da Solactive AG, sponsor dell’indice.

Costanza Mannocchi, Head of Exchange Traded Products di Societe Generale in Italia, ha commentato:

“Innovazione e ricerca di nuovi temi sono fondamentali nell’ampliamento della gamma di soluzioni di investimento di Societe Generale. In occasione di questa emissione abbiamo scelto di concentrarci su una nuova frontiera del mercato farmaceutico, tema di grande attualità in questo momento anche alla luce delle recenti evidenze scientifiche, come ad esempio la prima immunoterapia oncologica personalizzata a base di mRNA per combattere il cancro. Novità di questa portata possono far emergere nuove aziende specializzate e quindi nuove opportunità di investimento difficili da individuare tempestivamente dall’investitore finale”.

Ecco le caratteristiche del nuovo Certificato Benchmark di Societe Generale:

ISIN Certificato Sottostante Scadenza Rischio di cambio DE000SY1PD87 Solactive Global Vaccines & Infectious Diseases CNTR (ISIN DE000SL0EM04 – Ticker SOCGVAXC) Open-End EUR/Valute Multiple

Questo prodotto, classificato come certificato a capitale non protetto secondo la classificazione Acepi, replica linearmente (al lordo dei costi, imposte ed altri oneri) l’andamento dell’indice sottostante. Questo certificato è disponibile su Borsa Italiana (SeDeX) con liquidità fornita dal Liquidity Provider Societe Generale e non ha una scadenza predefinita (open-end). Il rimborso può avvenire durante la vita del prodotto a discrezione dell’Emittente o dell’investitore secondo le modalità previste nelle Condizioni Definitive del prodotto. L’investitore può altresì vendere il prodotto sul mercato, nel quale Societe Generale ha assunto impegni di liquidità infragiornaliera.