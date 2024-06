Da Vontobel 12 Memory Cash Collect settoriali con rendimenti fino al 16,80%

Vontobel amplia la gamma di Memory Cash Collect quotando sul SeDeX di Borsa Italiana 12 nuovi certificati, con Barriera e Soglia Bonus tra il 50% e il 60%.

Le caratteristiche principali

Nel dettaglio, i nuovi certificati di Vontobel prevedono premi mensili con Effetto Memoria e offrono rendimenti annui tra il 10,80% e il 16,80%. Tramite questi nuovi prodotti è possibile investire su panieri worst-of (il cui importo finale è legato al sottostante con la peggiore performance) composti da quattro titoli appartenenti ai settori tech, semiconduttori, automotive, bancario, finanziario, farmaceutico, energetico, lusso, entertainment, alcolici, aereo e turistico.

I nuovi strumenti hanno una durata di 24 oppure 30 mesi (scadenza a giugno o a dicembre 2026) e sono caratterizzati dalla possibilità di rimborso anticipato a partire da dicembre 2024, con un Livello Autocall decrescente del 5% a semestre, fissato inizialmente al 100% e da ultimo all’85%. Presentano, inoltre, una Barriera monitorata solo a scadenza, fissata al 60% per otto di essi e, al 50%, per i certificati sui comparti aereo, turismo, semiconduttori ed entertainment.

Tutti i certificati sono dotati di opzione Quanto e pertanto non sono soggetti al Rischio di cambio, a eccezione del basket energetico in cui tutti i titoli all’interno del paniere sono negoziati in euro e non è pertanto necessario inserire tale copertura.

Jacopo Fiaschini, Head Flow Products Distribution Italia ha commentato:

“Questa nuova emissione è stata pensata per offrire agli investitori, in particolare a quelli prudenti, la possibilità di esporsi sull’azionario con le dovute precauzioni, soprattutto alla luce dei validi risultati di questa asset class negli ultimi mesi. La struttura dei Memory Cash Collect, infatti, offre sia un flusso cedolare periodico sia la protezione condizionata del capitale a scadenza, consentendo in tal modo di ottimizzare il profilo rischio-rendimento della parte di portafoglio investita in azionario”.

Gli scenari intermedi e a scadenza

Sul fronte del meccanismo di funzionamento dei nuovi certificati di Vontobel, gli scenari alle date di osservazione mensili intermedie sono tre:

Se tutti i sottostanti sono pari o superiori al Livello Autocall (a partire da dicembre 2024), il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo e agli eventuali premi in memoria. Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus, l’investitore riceve il premio del periodo e gli eventuali premi in memoria, e l’investimento prosegue. Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Gli scenari a scadenza, invece, sono due:

Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Barriera, l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo e agli eventuali premi in memoria. Se almeno uno dei sottostanti è al di sotto della Barriera a scadenza, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance negativa del sottostante con la peggiore performance, con relativa perdita sul capitale investito.

La lista completa dei nuovi prodotti

Grazie ai 12 basket worst-of composti da quattro titoli è possibile investire sui settori tech, semiconduttori, automotive, bancario, finanziario, farmaceutico, energetico, lusso, entertainment, alcolici, aereo e turistico.