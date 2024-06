Societe Generale lancia 3 nuovi Certificati per investire sulle azioni dei Magnifici Sette

Long o short. Con o senza leva. Queste sono le diverse opportunità di investimento con sottostante le azioni dei “Magnifici Sette” messe a disposizione da Societe Generale con una gamma di Certificati quotati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana.

I “Magnifici Sette”, cioè le big-tech americane Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, Tesla e Meta, hanno guidato nell’ultimo anno e mezzo il rally del mercato azionario statunitense, tanto da rappresentare quasi il 30% dell’indice S&P 500.

La gamma degli SG Certificate comprende un Certificato a Leva Fissa Long +7x (codice ISIN: DE000SY1JZY5) e uno a Leva Fissa Short -7x (codice ISIN: DE000SY1JZZ2), che consentono di amplificare al rialzo o al ribasso la performance giornaliera di queste azioni, e un Certificato Benchmark (codice ISIN: DE000SY0Q718) che consente di prendere una posizione lineare in un’ottica di investimento più di medio / lungo periodo.

Nello specifico, questi tre nuovi certificati consentono di prendere posizione sull’indice Solactive Magnificent Seven Equal Weighted Index, un indice composto dalle azioni dei “Magnifici Sette”, offrendo quindi un’esposizione mirata alle società leader del settore tecnologico statunitense. L’indice prevede pari peso iniziale – ovvero 14,29% – per ciascuna azione, con un ribilanciamento dei pesi su base trimestrale.

“Il dibattito tra i sostenitori dell’investimento nelle azioni dei Magnifici Sette e gli scettici sulla sostenibilità a lungo termine delle elevate performance è di grande attualità, a riconferma che le sette azioni tecnologiche statunitensi continuano ad attirare l’attenzione del mercato.” – ha detto Costanza Mannocchi, Head of Exchange Traded Products di Societe Generale in Italia. – “Questa nuova emissione di Certificati mette a disposizione diverse opportunità di investimento per accedere con semplicità alle azioni dei Magnifici Sette, venendo incontro alle esigenze di investitori con diverse propensioni al rischio e con diverse aspettative sull’andamento del sottostante.”

CERTIFICATO BENCHMARK DI SOCIETE GENERALE

ISIN Certificato Indice Sottostante Scadenza Rischio di cambio DE000SY0Q718 Solactive Magnificent Seven Equal Weighted CNTR Index (ISIN: DE000SL0K7C2 | Ticker: SOMG7EWC Index) Open-End EUR/USD

CERTIFICATI A LEVA FISSA DI SOCIETE GENERALE

Isin Certificato Indice Sottostante Leva Fissa Long / Short Rischio Cambio DE000SY1JZY5 Solactive Magnificent Seven Equal Weighted CNTR Index (ISIN: DE000SL0K7C2 | Ticker: SOMG7EWC Index) +7x LONG EUR/USD DE000SY1JZZ2 Solactive Magnificent Seven Equal Weighted GTR Index (ISIN: DE000SL0KS18 | Ticker: SOMG7EWG Index) -7x SHORT EUR/USD

Il Certificato Benchmark, classificato come certificato a capitale non protetto secondo la classificazione Acepi, replica linearmente (al lordo dei costi, imposte ed altri oneri) l’andamento dell’indice sottostante.

I Certificati a Leva Fissa di Societe Generale, classificati come certificati a leva secondo la classificazione Acepi, replicano indicativamente (al lordo di costi, imposte ed altri oneri) la performance giornaliera del sottostante moltiplicata per la leva fissa positiva o negativa. La Leva Fissa viene ricalcolata ogni giorno ed è valida solo intraday e non per periodi di tempo superiori al giorno (c.d. compounding effect). Nel caso di movimenti estremi ed avversi del sottostante, è previsto un meccanismo automatico di Rettifica Infragiornaliera della leva. Tale meccanismo è volto ad evitare che il valore del prodotto diventi negativo, tuttavia, in alcune circostanze di mercato, non consente di evitare che il valore del prodotto si azzeri.

Questi certificati sono disponibili su Borsa Italiana (SeDeX) con liquidità fornita dal Liquidity Provider Societe Generale e non hanno una scadenza predefinita (open-end).