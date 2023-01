Da Leonteq un nuovo certificato a Capitale Protetto con Partecipazione per puntare sull’azionario a bassa volatilità

Il 2022 è stato un anno complicato per l’azionario, chiuso con la peggior performance dal 2008. A partire dall’ultimo trimestre si è però assistito ad un parziale recupero, sostenuto da una serie di fattori. Innanzitutto, l’inflazione ha raggiunto il picco in molte regioni, grazie soprattutto al calo dei costi energetici.

Questo ha allentato le pressioni sulle banche centrali impegnate ad alzare i tassi per contrastare l’aumento dei prezzi. L’aspettativa di una prossima conclusione dell’inasprimento monetario, per quanto incerta, alimenta le speranze che l’economia globale possa rallentare meno rispetto alle stime iniziali, per poi accelerare nuovamente.

Decisiva in tal senso sarà la riapertura della Cina, frenata in precedenza dalla politica Zero-Covid. Il raffreddamento dell’inflazione e il superamento dei problemi nella supply chain hanno migliorato il sentiment di imprese e consumatori e nel 2023 potremmo assistere ad una ripresa soprattutto nei settori legati ai consumi, tra i più penalizzati nel 2022, grazie anche alle valutazioni a sconto.

I punti di forza del certificato

In questo contesto, Leonteq ha deciso di lanciare sul mercato un nuovo certificato a Capitale Protetto (categoria ACEPI: certificati a capitale protetto) con Partecipazione sul Leonteq Absolute Return Equity Funds 4%RC Index (ISIN CH1227055758). Si tratta di un prodotto con diversi punti di forza e pensato per affrontare l’imprevedibile congiuntura di mercato. L’elemento fondamentale è il seguente: la struttura del certificato permette all’investitore grande flessibilità e resilienza anche in caso di fasi di ribasso che potrebbero verificarsi sui mercati sia nel breve che nel medio periodo.

Il nuovo certificato emesso da Leonteq, già disponibile sul mercato EuroTLX di Borsa Italiana, ha un prezzo di emissione di 1.000 euro per strumento, scadenza a 2 anni (novembre 2024), partecipazione sull’upside del 200% e protezione del capitale pari al 100%. Quest’ultimo elemento, sommato al fatto che la barriera è europea, quindi con valutazione del valore del sottostante ai fini della restituzione del capitale solo a scadenza, ne fa un prodotto pensato per affrontare anche le fasi di debolezza del mercato.

Il funzionamento

Il Capitale Protetto con Partecipazione è uno strumento adatto a investitori con bassa propensione al rischio (come in questo caso con un livello di protezione pari al 100%) in un’ottica di mercato moderatamente rialzista. Più in generale, è un certificato rivolto ad investitori intenzionati a beneficiare degli eventuali rialzi del sottostante selezionato: il Leonteq Absolute Return Equity Funds 4%RC Index. La peculiarità di questo certificato è quella di proteggere a scadenza il 100% del valore del prezzo di emissione del certificato (1.000 euro per strumento) anche nel caso in cui l’indice sottostante dovesse muoversi in direzione opposta rispetto alle aspettative dell’investitore.

Inoltre, il prodotto offre all’investitore una partecipazione a leva 2x sul rendimento positivo dell’indice sottostante a scadenza. Il certificato non prevede infatti un limite massimo alla partecipazione ai movimenti positivi dell’attività finanziaria sottostante (il cosiddetto “livello Cap”).

Lo scenario a scandenza

Il prodotto, della durata di 2 anni, verrà rimborsato alla data di scadenza (novembre 2024). Le possibilità di rimborso possono essere due. Nel primo caso, se il fixing finale del sottostante è uguale o inferiore al fixing iniziale, l’investitore riceverà un importo pari al prezzo di emissione (1.000 euro per strumento).

Altrimenti, se il fixing finale è superiore al fixing iniziale, l’investitore riceverà il prezzo di emissione più un importo commisurato alla performance positiva dell’indice sottostante. Questo importo è pari al valore nominale moltiplicato per la differenza tra il fixing finale e il fixing iniziale diviso per il fixing iniziale e ulteriormente moltiplicato per la partecipazione (in questo caso 200%).

Pertanto, l’investitore riceverà alla data di rimborso (novembre 2024) un importo calcolato come segue:

Focus sul sottostante

Il Leonteq Absolute Return Equity Funds 4%RC Index fornisce un’esposizione variabile a un portafoglio equiponderato di quattro fondi comuni di investimento. Ogni fondo è posizionato sui mercati azionari con una strategia long-short (o market neutral) a gestione attiva. Ciascuno dei quattro fondi comuni è stato selezionato da un diverso gestore patrimoniale, in modo tale che l’Indice possa beneficiare di un’ulteriore diversificazione dettata dai differenti stili di gestione attiva.

I quattro fondi comuni dell’indice Leonteq Absolute Return Equity Funds 4%RC sono:

Nordea Alpha 15 MA Fund;

Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund;

JP Morgan Europe Equity Absolute Alpha Fund;

Candriam Absolute Return Equity Fund.

L’indice ha un target di volatilità annualizzata, il quale non deve superare il 4%. In generale, l’esposizione al portafoglio viene incrementata nei periodi di bassa volatilità e ridotta nelle fasi di volatilità elevata. L’allocazione di portafoglio varia tra lo 0% e un valore massimo del 200%.

Per tutti i dettagli del certificato a Capitale Protetto con Partecipazione sul Leonteq Absolute Return Equity Funds 4%RC Index visita il seguente link.

Per ulteriori dettagli sui Certificati a Capitale Protetto, consulta la presentazione presente su questo sito.

Per maggiori dettagli sul meccanismo voltarget consulta questo sito.