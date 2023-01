Spectrum Markets, il mercato paneuropeo dei certificati, ha pubblicato il suo ultimo aggiornamento trimestrale dell’anno, dal quale emerge un continuo slancio positivo: i volumi di negoziazione e il controvalore scambiato hanno raggiunto il secondo picco dal suo lancio (+41% rispetto all’anno precedente a 365 milioni di certificati scambiati), mentre si è confermata la dinamicità sulle operazioni fuori orario (cioè tra le 17:30 e le 9:00 CET), che hanno rappresentato il 37,1% di tutti gli scambi.

L’85% degli scambi ha riguardato gli indici, l’8,9% le coppie di valute, il 4,7% le materie prime, l’1,2% le azioni e lo 0,2% le criptovalute; i sottostanti più scambiati sono stati DAX 40 (26,4%), S&P 500 (22,6%) e Nasdaq 100 (14,5%).

In decisa crescita il controvalore negoziato che, nel quarto trimestre, ha raggiunto gli 842 milioni di euro, con un incremento del 77% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Forte spinta dalle iniziative con Société Générale e iBroker

Dal mese di ottobre, Spectrum ha annunciato due iniziative rilevanti, tra cui la nuova e importante partnership con Société Générale in qualità di nuovo emittente di certificati quotati offerti in Spagna e nei Paesi nordici. Inoltre, iBroker, il broker online spagnolo, multiprodotto e specializzato in derivati, si è unito a Spectrum come nuovo membro, consentendo agli investitori individuali in Spagna e in Italia di negoziare strumenti a leva nella sede di negoziazione regolamentata.

Si tratta di partnership che rappresentano un passo avanti significativo per la strategia di crescita di Spectrum, oltre a una nuova fonte di volumi di scambio per la sede. L’annessione di nuovi membri risulta particolarmente interessante nel quadro dell’innovativo ISIN unico a livello paneuropeo di Spectrum, grazie al quale gli intermediari possono offrire agli investitori accesso a un pool di liquidità più ampio.

Il Ceo Nicky Maan: “Prosegue la crescita, in arrivo nuovi prodotti e partner”