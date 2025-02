Jupiter AM lancia il suo primo ETF attivo sui titoli di stato globali

Jupiter Asset Management annuncia il lancio del Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF, il primo Exchange Traded Fund (ETF) della società, in collaborazione con HANetf.

Jupiter sta esplorando nuovi metodi per rendere i propri prodotti e le proprie capacità in materia di investimenti maggiormente accessibili a una clientela più vasta. Grazie a una maggiore flessibilità nell’esecuzione, a un alto grado di trasparenza e costi competitivi, gli ETF attivi offrono ai clienti un punto di accesso alternativo e democratico. In linea con l’approccio di gestione attiva ad alta convinzione di Jupiter, gli ETF gestiti attivamente offrono inoltre agli investitori la possibilità di ottenere rendimenti superiori rispetto ai tradizionali prodotti passivi.

Il Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF (GOVE), mira a sovraperformare gli investimenti tradizionali in titoli di stato offrendo un portafoglio diversificato di debito governativo dei mercati sviluppati ed emergenti, con una bassa correlazione rispetto all’azionario e ad altri asset rischiosi. Grazie alla loro complessità, al potenziale di inefficienze di mercato e alla sensibilità ai fattori macroeconomici, le obbligazioni sovrane globali sono una asset class ideale per un ETF attivo.

Il fondo è gestito da Vikram Aggarwal, gestore specializzato negli investimenti in obbligazioni governative, che fa parte di Jupiter dal 2013. La strategia di investimento del fondo si concentra sull’identificazione di disallineamenti nei prezzi del mercato delle obbligazioni sovrane, confrontando la percezione di Jupiter dell’attuale regime economico con le aspettative di mercato. Questo approccio contrarian cerca di trarre profitto in caso di una significativa divergenza tra le condizioni economiche percepite e quelle effettive.

Matthew Beesley, CEO di Jupiter, ha dichiarato:

“Siamo lieti di collaborare con HANetf per il lancio del nostro primo ETF attivo. Siamo alla ricerca di nuove strade per raggiungere i nostri clienti con la nostra expertise di lunga data, e il lancio odierno fa pienamente parte di questa strategia. Sappiamo che i clienti stanno cercando di aumentare la propria esposizione agli ETF attivi grazie alla loro maggiore trasparenza, velocità di esecuzione e competitività a livello di costi. Crediamo che l’approccio genuinamente attivo di Jupiter e l’offerta di prodotti differenziati ci pongano in una posizione molto favorevole per crescere in questo entusiasmante nuovo settore”.

Hector McNeil, Co-fondatore e Co-CEO di HANetf, ha dichiarato: