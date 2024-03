Da HANetf un nuovo prodotto sulle società “junior” produttrici di uranio

Dopo il recente lancio sulle principali Borse europee, domani venerdì 8 marzo verrà quotato anche su Borsa Italiana il nuovo prodotto di HANetf, lo Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF.

Il nuovo prodotto, progettato insieme a Sprott AM, leader negli investimenti in materie prime per la transizione, offrirà agli investitori un’esposizione pure play alle società estrattive di uranio di piccole e medie dimensioni che potrebbero beneficiare maggiormente di una forte crescita nel prossimo futuro.

La versione statunitense di questo ETF ha registrato un grande successo tra gli investitori attenti a questo tema di investimento, raccogliendo oltre 340 milioni di dollari in AuM.

Il settore dell’energia nucleare sta infatti subendo una forte crescita da quando è stata riconosciuta come energia affidabile e a basse emissioni di carbonio. In occasione della COP28, nel dicembre 2023, sono stati ben 22 i Paesi che hanno sottoscritto una Dichiarazione in cui si impegnavano a triplicare la capacità energetica nucleare entro il 2050. Tra essi anche Stati Uniti, Canada, Francia, Giappone e Regno Unito.

Con questa crescita del settore, l’attuale squilibrio tra domanda e offerta di uranio – elemento alla base della produzione energetica – è destinato ad aumentare, un fattore dal quale potrebbero trarre grande vantaggio gli estrattori di uranio.

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO di HANetf, ha così commentato: