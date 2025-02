Da HANetf la prima Thematic & Digital Assets Review del 2025

HANetf ha pubblicato la prima Thematic & Digital Assets Review del 2025. Il documento approfondisce le tendenze degli investimenti tematici includendo i commenti dei partner esperti di HANetf, un’indagine paneuropea sui gestori patrimoniali e un’analisi delle performance.

Questa prima edizione del 2025 ha rilevato che il 94% dei gestori patrimoniali di tutta Europa prevede nei prossimi 12 mesi di aumentare l’utilizzo degli ETF attivi che, proprio nel 2024, hanno registrato una crescita significativa in Europa, con un aumento del 68% degli AUM. Dall’indagine emerge inoltre che oltre i due terzi degli intervistati (68%) prenderebbero in considerazione il passaggio da un fondo comune a un ETF per la loro esposizione attiva e, alla domanda quali fossero gli ostacoli più significativi all’utilizzo degli ETF attivi, il 46% ha indicato la limitata disponibilità in Europa di tali prodotti. La Review include anche tematiche quali: il gigante statunitense degli indici VettaFi che analizza i driver della domanda per l’energia midstream, The Royal Mint che fornisce un outlook sull’oro e PT Asset Management che spiega perché prevedere il trend sui tassi sia è una “follia”.

Da ultimo, il sondaggio è arricchito dai seguenti risultati:

il 64% degli intervistati è favorevole al tema dell’industria mineraria e dei materiali;

il 38% prevede che gli ETF attivi faranno registrare il tasso di maggiore crescita in Europa nei prossimi 5 anni;

l’esperienza del gestore è stata citata come il fattore più importante nella scelta di un ETF attivo, seguito dal track record di performance.

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO di HANetf, ha così commentato:

“Siamo lieti di presentare questa edizione della nostra serie di analisi sugli asset tematici e digitali. La pubblicazione semestrale contiene commenti di esperti dei nostri partner, risultati di sondaggi esclusivi e dati di performance. Si tratta di una ricerca unica, che attinge alla conoscenza e all’esperienza collettiva dei clienti white-label di HANetf di tutto il mondo e non si tratta di una visione esclusivamente interna. Da questa prima edizione del 2025 emerge in modo inequivocabile il crescente interesse degli investitori per gli ETF attivi che, sebbene siano ancora una categoria emergente rispetto ad asset class più ampie come l’azionario core e il reddito fisso, stanno crescendo rapidamente e gli investitori ne stanno prendendo atto”.

Il Report completo è disponibile qui: download.