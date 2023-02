HANetf, piattaforma white-label indipendente di ETF ed ETC in Europa, ha lanciato sei innovativi “Model Portfolio” , sviluppati in collaborazione con Algo-Chain. I “Moldel Portfolio” targati HANetf si avvalgono di una tecnologia in grado di analizzare ampie serie di valori di mercato, dati macroeconomici ed ETF provenienti da tutto il mondo. Questi dati, sottoposti ad un controllo da parte dell’uomo, vengono utilizzati per determinare i cicli economici e la propensione al rischio dei mercati, per poter così cogliere i premi al rischio delle varie classi di attività. I “Model Portfolio”, i cui portafogli saranno ribilanciati ogni trimestre, sono pensati per consulenti finanziari, wealth manager, banche private, broker execution-only, robo advisor e manager che vogliono offrire portafogli efficienti di ETF ai propri clienti.

I “Model Portfolio” sono oggi una parte significativa del mercato degli ETF negli Stati Uniti. HANetf ritiene che lo stesso accadrà in Europa e per tale ragione ha dato vita a:

Balanced Portfolio

Growth Portfolio

Adventurous Portfolio

ESG Growth Portfolio

Future Trends Themed Equity Portfolio

Digital Assets and Crypto ETP Portfolio

Portafogli con differente asset allocation

Il Balanced, Growth e Adventurous utilizzano gli ETF per fornire un’esposizione ai seguenti asset: azioni, reddito fisso, materie prime e alternativi. Ciascun portafoglio ha una differente asset allocation che gli conferisce un diverso livello di rischio, un target di volatilità e un target di massimo drawdown. HANetf ha deciso inoltre di utilizzare, ove opportuno, anche ETF di parti terze ad integrazione della propria ampia gamma di prodotti. Sebbene tale comportamento non sia usuale tra i provider di ETF che offrono servizi analoghi, la decisione di HANetf di optare per un modello di selezione più aperto permetterà di non limitare le opportunità di investimento.

L’ESG Growth è un portafoglio multi-asset che investe in Impact Investing ed ETF sulla sostenibilità. L’Impact Investing mira a fornire capitali per affrontare le sfide più urgenti del mondo in campi come quello dell’energia rinnovabile, o in società che offrono soluzioni e servizi per contrastare il cambiamento climatico. Il portafoglio ha un’esposizione del 12% circa di iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF e del 6% a HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero UCITS ETF.

Megatrend e Criptovalute

Il “Future Trends Themed Equity Model Portfolio” punta ad investire in ETF che abbiano un’esposizione ai megatrend e alle tematiche più dirompenti. Comprende asset in titoli azionari di diversi territori ed è gestito con un livello di rischio più elevato rispetto ai portafogli classici. Tra le sue partecipazioni figurano Electric Vehicle Charging Infrastructure UCITS ETF, lo Sprott Global Uranium Miners UCITS ETF e il Grayscale Future of Finance UCITS ETF. Adottando un approccio tematico, il portafoglio non viene allocato sulla base delle tradizionali categorie geografiche e/o settoriali.

Il Digital Assets and Crypto portfolio mira a investire in ETP che offrono un’esposizione alle principali criptovalute, oltre che ad un ETF con un’esposizione pure play sul settore della blockchain e degli asset digitali. I singoli ETP sulle criptovalute seguono un approccio che pondera i titoli per capitalizzazione di mercato con un peso massimo al momento del ribilanciamento del 20%. Il portafoglio detiene per il 20% dell’ETC Group Digital Assets and Blockchain Equity UCITS ETF a scopo di diversificazione, fornendo un’esposizione imprese che operano nell’eco-sistema degli asset digitali e della blockchain, comprese quelle che svolgono attività sulle tecnologie blockchain come il mining, il trading e lo scambio di criptovalute.

Arrivano i portafogli ETF intelligenti

Hector McNeil, co-CEO e co-fondatore di HANetf, ha così commentato: “Con i nostri “Model Portfolio” offriamo agli investitori una soluzione per incorporare in un unico portafoglio di investimento gli ETF ed ETC innovativi e all’avanguardia da noi quotati nel corso degli ultimi quattro anni. Mentre il “Themed Equity Model Portfolio” e il “Crypto Model Portfolio” includono solo prodotti HANetf, il Model Porfolio sul tema ESG, così come quello bilanciato, utilizzano anche ETF di altri provider come elementi costitutivi di beta a basso costo per le loro partecipazioni fondamentali. I prodotti più specializzati e innovativi di HANetf vengono poi utilizzati come partecipazioni complementari.

Da tempo sostengo che in Europa, per recuperare il ritardo rispetto al mercato statunitense degli ETF, sia necessario fornire soluzioni che aiutino gli investitori a costruire portafogli ETF intelligenti, sfruttando i vantaggi dati da questi strumenti, come i costi inferiori degli ETF rispetto ai fondi comuni d’investimento. Esiste un divario tra gli operatori che valutano le migliaia di ETF disponibili e la costruzione coerente di un portafoglio. L’offerta di licenze gratuite ai consulenti finanziari e ai gestori patrimoniali che desiderino utilizzare questi “Model Portfolio” sarà secondo noi estremamente efficace nella democratizzazione degli ETF. Il mondo degli investimenti, dopotutto, si sta muovendo in questa direzione con l’eliminazione delle barriere e degli intermediari e i “Model Portfolio” si inseriscono perfettamente in questo filone, essendo soluzioni pronte all’uso per gli investitori”.