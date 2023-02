AXA IM quota in Borsa Italiana i suoi primi tre ETF con focus sulla sostenibilità

Dopo aver lanciato lo scorso settembre la piattaforma dedicata agli ETF, nella giornata di oggi AXA Investment Managers (AXA IM) ha quotato sul mercato ETFPlus di Borsa Italiana tre nuovi ETF, che vanno a completare la gamma di fondi comuni del gruppo francese.

Focus sul lungo termine e sui criteri ESG

In particolare, l’Axa IM Act Climate Equity Ucits ETF e l’Axa IM Act Biodiversity Equity Ucits ETF sono focalizzati sui temi del clima e della biodiversità.

Entrambi questi strumenti sono allineati attivamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), classificati come articolo 8 in base al regolamento SFDR e si pongono il duplice obiettivo di garantire una crescita finanziaria a lungo termine e un impatto positivo e misurabile sull’ambiente.

Il terzo ETF che ha debuttato oggi è l’Axa IM Nasdaq 100 Ucits ETF, un ETF azionario che si pone l’obiettivo di replicare le performance dell’indice Nasdaq 100, riducendo al minimo il tracking error tra il NAV del Comparto e l’Indice. Ricordiamo che il Nasdaq 100 è l’indice delle 100 maggiori società non finanziarie quotate sul Nasdaq re fanno parte di questo indice società leader e innovative di diversi settori.

Gli ETF presentati oggi fanno parte della piattaforma ETF di AXA Investment Managers incentrata sulle strategie attive e sull’investimento responsabile con l’obiettivo di offrire agli investitori in cerca di maggiore liquidità l’accesso a una vasta gamma di investimenti responsabili, tematici e quantitativi.

Aumenta la domanda di ETF tematici

“Siamo lieti di quotare in Borsa Italiana i nostri primi tre ETF, che vanno a completare la nostra attuale gamma di fondi comuni. Questi ETF contribuiranno a rispondere alla forte domanda di ETF tematici e azionari da parte degli investitori italiani, consentendo loro di beneficiare dell’efficiente tecnologia, della migliore price discovery e della trasparenza che caratterizzano gli ETF.

Riteniamo che gli ETF svolgeranno un ruolo importante nell’evoluzione dell’industria del risparmio gestito nel suo complesso, è quindi per noi importante proporre prodotti innovativi e competitivi che ci permettano di essere nella posizione ideale per accompagnare tale evoluzione a vantaggio dei nostri clienti”, commenta Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales di AXA IM, in occasione della cerimonia del “Ring the Bell” a Piazza Affari.

“Il debutto su ETFplus di AXA vede una prima gamma selezionata di ETF sia sul mercato azionario US sia con focus sui temi del cambiamento climatico e della biodiversità. Prosegue, quindi, il percorso già intrapreso in tema di sostenibilità, con gli oltre 530 strumenti disponibili su ETFplus e classificati secondo i nuovi standard SFDR. La scelta di AXA Investment Managers conferma la leadership di Euronext come mercato di riferimento in Europa per emittenti di strumenti sostenibili”, ha aggiunto Silvia Bosoni, Group Head of ETFs di Euronext.