ACEPI accoglie Barclays, Borsa Italiana e Spectrum Markets come nuovi associati

ACEPI (Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento) annuncia l’ingresso di Barclays, Borsa Italiana e Spectrum Markets tra gli associati.

Nicola Francia, Presidente di ACEPI, ha dichiarato:

“il percorso di crescita della nostra Associazione continua e sono lieto di dare il benvenuto a tre nuovi importanti soci. La partecipazione di Barclays, un’importante banca internazionale che ritorna ad emettere in Italia, conferma lo stato di salute del nostro mercato e rafforza la nostra compagine associativa. L’adesione di Borsa Italiana e Spectrum Markets è motivo di soddisfazione, a conferma del ruolo di primo piano raggiunto da ACEPI nell’industria finanziaria. Il loro contributo rappresenta un punto di vista diverso da quello degli altri associati, come emittenti e distributori, per questo apporterà ulteriore valore ai progetti associativi per la diffusione della cultura e l’utilizzo consapevole dei certificati di investimento”.

Chi è Barclays

Barclays è una banca universale britannica. La banca è diversificata per business, diversi tipi di clienti e geograficamente. Le attività includono operazioni bancarie e di pagamento in tutto il mondo, così come una banca aziendale e di investimento globale di alto livello, tutte supportate dalla società di servizi che fornisce servizi di tecnologia, operazioni e servizi funzionali in tutto il Gruppo.

Francesco De Santis, Head of EQD Distribution Sales Italy, ha dichiarato:

“L’ingresso in ACEPI testimonia l’impegno di Barclays ad essere uno dei protagonisti in Italia nel settore dei Certificati e Prodotti di Investimento. Vogliamo garantire la massima qualità per i nostri clienti e partner e favorire la crescita del settore”.

Il ruolo di Borsa Italiana

Nata nel 1998, Borsa Italiana è una società privata che gestisce e vigila sul corretto funzionamento del mercato finanziario italiano dove vengono scambiati e negoziati ogni giorno ed in tempo reale gli strumenti finanziari, tramite un sistema di negoziazione completamente elettronico. Borsa Italiana si occupa della loro ammissione, eventuale sospensione ed esclusione, operando un costante monitoraggio sugli obblighi degli operatori e degli emittenti. Dal 29 Aprile 2021 è parte del Gruppo Euronext. Ad oggi, Borsa Italiana gioca un ruolo importante per quanto riguarda gli scambi azionari e gli scambi di ETF, Covered Warrant, Certificates e strumenti del reddito fisso. Gestisce numerosi mercati, tra cui SeDeX e EuroTLX (con il segmento Cert-X), oltre ai Mercati azionari, Mercati Obbligazionari e Fixed Income, Mercato degli ETP e il mercato dei Derivati.

Emanuele Grasso, Italy Securitised Derivatives Lead, ha dichiarato:

“L’adesione di Borsa Italiana in ACEPI rappresenta per noi un passaggio importante per avvicinare il mercato agli emittenti e agli altri stakeholder, con i quali ci sentiamo sempre più partner nel collaborare insieme allo sviluppo del mercato. L’appartenenza al gruppo Euronext consentirà a Borsa Italiana di dare un contributo in termini di esperienza e conoscenze a vantaggio di tutti su molteplici tematiche di interesse comune”.

Il mercato di Spectrum Markets

Spectrum Markets è un MTF (Multilateral Trading Facility) nato nel 2019 come sede di negoziazione progettata per garantire trasparenza, integrazione e apertura nei mercati finanziari. Spectrum Markets è il mercato pan-europeo per securitised derivatives che offre l’opportunità di fare trading 24/5. Pensato per gli intermediari finanziari e i loro clienti retail, ha introdotto numerose innovazioni come l’emissione intraday e il trading simultaneo su un unico ISIN, garantendo un’esperienza di trading senza interruzioni. Spectrum Markets ha dimostrato nel tempo una notevole resilienza tecnologica, mantenendo un uptime del 100% per oltre 3 anni e ampliando costantemente la sua offerta con l’integrazione di nuovi asset. Regolato da BaFin e conforme alla normativa MiFID II, Spectrum Markets è un vero e proprio mercato che permette ai clienti di operare in modo flessibile e sicuro. Inoltre, la società è attivamente impegnata nel supporto delle attività di responsabilità sociale d’impresa e nel sostegno delle comunità tramite partnership benefiche.

Christophe Grosset, European Sales Director di Spectrum Markets, ha commentato:

“Unire le nostre forze con quelle di un’associazione di spicco come ACEPI rappresenta per Spectrum un passo molto importante, che testimonia il nostro impegno a incentivare la trasparenza, tutelare gli investitori individuali e difendere gli interessi del settore. Non vediamo l’ora di poter dare il nostro apporto, condividendo la nostra esperienza e le prospettive uniche che abbiamo acquisito attraverso la nostra rete di trading paneuropea. Parteciperemo attivamente a tre diverse commissioni e saremo in prima linea nel contribuire a plasmare il futuro del panorama dei securitised derivatives in Italia.”

ACEPI riunisce dal 2006 i principali operatori del settore rappresentando oggi oltre il 90% del mercato primario dei certificati.