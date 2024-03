Da Banco BPM nuovi Premium Autocallable con 24 cedole mensili fisse

Banco BPM annuncia una nuova emissione di Worst Of Equity Premium Autocallable Certificates. La serie comprende 15 Equity Premium Autocallable Certificates con durata di 2 anni e con cedole incondizionate.

Le caratteristiche principali

La nuova emissione di Equity Premium Autocallable Certificates su Basket Worst Of di azioni lanciata da Banco BPM sul mercato Cert-X di Borsa Italiana il 21 e 22 marzo 2024, consente di investire sulle principali azioni quotate sui mercati Europei ottenendo fino a 24 cedole mensili incondizionate, indipendenti dall’andamento dell’attività finanziaria sottostante. Inoltre, se a una delle date di osservazione mensili dell’Evento di Rimborso Anticipato, tutti i componenti del relativo Basket registrano una Valore pari o superiore al rispettivo Valore Iniziale, il Certificato scade anticipatamente rimborsando il Prezzo di Emissione pari a 100 Euro e la cedola mensile prevista.

A scadenza, qualora non si sia verificato un evento di rimborso anticipato, il Certificato rimborsa l’Importo Nozionale anche in caso di ribassi, fino al livello Barriera, del peggiore dei sottostanti componenti il Basket; in caso contrario, l’investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale.

Il certificate su Intesa Sanpaolo e Unicredit

Per chiarire il funzionamento della nuova Serie di Equity Premium, si prenda ad esempio il Certificate su Basket Worst Of formato da Intesa Sanpaolo e Unicredit (ISIN IT000558412).

Il Certificato ha un valore nominale pari a 100 euro e prevede:

fino a 24 cedole incondizionate mensili pari a 0,78 euro (9,36% su base annua);

a partire da dicembre 2024, se il Prezzo di Riferimento del Sottostante con la peggiore performance è pari o superiore al suo Valore Iniziale, il Certificato scade anticipatamente rimborsando il Prezzo di Emissione pari a 100 euro e la cedola mensile incondizionata.

A scadenza sono due i possibili scenari:

Alla data di Valutazione Finale (12/03/2026), se il Prezzo di Riferimento del Sottostante con la peggiore performance ha un valore pari o superiore al relativo Livello Barriera, il Certificato rimborsa il Prezzo di Emissione pari a 100 euro più l’ultima cedola di 0,78 euro;

in caso contrario, il Certificato rimborsa un importo proporzionale alla performance registrata dal Sottostante peggiore; l’investitore potrebbe subire una perdita parziale o totale del capitale investito.

La lista completa dei 15 nuovi prodotti

Di seguito le principali caratteristiche della nuova emissione:

ISIN Sottostante Cedola Incondizionata Mensile Valore Iniziale Barriera Livello Barriera Rimborso Anticipato IT0005587255 BNP Paribas 0,62 € 61,21 50% 30,605 Dal sesto mese incluso Stellantis 26,03 50% 13,015 Assicurazioni Generali 22,73 50% 11,365 IT0005587263 Volkswagen 0,64 € 113,78 50% 56,89 Dal sesto mese incluso Poste Italiane 11,72 50% 5,86 Credit Agricole 13,02 50% 6,51 IT0005587289 Intesa Sanpaolo 0,66 € 3,2275 50% 1,6138 Dal sesto mese incluso Enel 6,131 50% 3,066 Stellantis 26,03 50% 13,015 IT0005587271 BPER 0,85 € 4,019 50% 2,01 Dal sesto mese incluso Eni 14,506 50% 7,253 Volkswagen 113,78 50% 56,89 IT0005587297 Bmw 0,75 € 105,68 50% 52,84 Dal sesto mese incluso A2A 1,672 50% 0,836 Unicredit 32,9 50% 16,45 IT0005587313 Leonardo 0,67 € 21,28 50% 10,64 Dal sesto mese incluso Intesa Sanpaolo 3,2275 50% 1,6138 Stellantis 26,03 50% 13,015 IT0005587305 Enel 0,77 € 6,131 50% 3,066 Dal sesto mese incluso Stellantis 26,03 50% 13,015 Unicredit 32,9 50% 16,45 IT0005587321 Stellantis 0,72 € 26,03 50% 13,015 Dal sesto mese incluso STMicroelectronics 41,42 50% 20,71 Credit Agricole 13,02 50% 6,51 IT0005587339 BNP Paribas 0,75 € 61,21 50% 30,605 Dal sesto mese incluso Societe Generale 23,73 50% 11,865 Unicredit 32,9 50% 16,45 IT0005587388 BNP Paribas 0,68 € 61,21 55% 33,666 Dal nono mese incluso Intesa Sanpaolo 3,2275 55% 1,7751 IT0005587404 Volkswagen 0,70 € 113,78 55% 62,579 Dal nono mese incluso Stellantis 26,03 55% 14,317 IT0005587396 BASF 0,60 € 49,31 55% 27,121 Dal nono mese incluso Leonardo 21,28 55% 11,704 IT0005587412 Intesa Sanpaolo 0,78 € 3,2275 55% 1,7751 Dal nono mese incluso Unicredit 32,9 55% 18,095 IT0005587420 Ferrari 0,63 € 388,2 55% 213,51 Dal nono mese incluso Volkswagen 113,78 55% 62,579 IT0005587149 BMW 0,79 € 105,68 55% 58,124 Dal nono mese incluso Unicredit 32,9 55% 18,095

Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina del sito dedicata: https://www.bancobpm.it/worst-of-equity-premium-autocallable-certificates/