Banca Akros ha ampliato la propria gamma di prodotti di investimento emettendo e quotando in direct listing sul Cert-X di Borsa Italiana una nuova serie di certificati di investimento dedicati agli investitori individuali. Nel dettaglio, si tratta di 15 nuovi certificati Bonus Cap Plus con cedola incondizionata semestrale del 5% e della durata di 19 mesi.

Ricca cedola

Questa nuova serie di certificati si differenzia dai tradizionali Bonus Cap in quanto permettono di ricevere durante la vita del certificato due cedole non condizionate a giugno e a dicembre 2023, dando così all’investitore l’opportunità di incassare un 10% nel 2023 indipendentemente dalle performance registrate dall’azione sottostante.

Bonus a scadenza

Questa nuova serie di certificati di investimento è caratterizzata da un taglio minimo pari a 100€, scadenza al 17/06/2024, e oltre al pagamento delle 2 cedole semestrali, prevede il pagamento di un premio a scadenza, il Bonus, nel caso in cui il valore del sottostante non sia inferiore al Livello Barriera. Nell’ipotesi in cui il sottostante dovesse trovarsi al di sotto del Livello Barriera, l’investitore riceverebbe un importo di rimborso pari a quello che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell’azione sottostante, subendo una perdita sul capitale investito.

Caratteristiche dell’emissione

Funzionamento

Per chiarire il funzionamento della nuova Serie di Bonus Cap Plus Certificates, prendiamo ad esempio il Certificate su Intesa Sanpaolo (IT0005519019). Questo certificato ha un valore nominale pari a 100 Eur e prevede al 15/06/2023 e al 15/12/2023 il pagamento di una cedola non condizionata pari a 5,00 Euro (5% del Valore nominale) per ogni Certificato detenuto, indipendentemente dal valore di Intesa Sanpaolo.

Scenari a scadenza

A scadenza sono due i possibili scenari: se l’azione Intesa Sanpaolo alla data di rilevazione finale (10/06/2024) quota ad un livello uguale o superiore al Livello Barriera (pari a 1,3062) il certificato rimborsa il Bonus pari a 110 Euro (100 Euro del Prezzo di Emissione maggiorato di un ulteriore premio di 10,00 Euro) per un rendimento complessivo del 20%.

In caso contrario l’investitore percepisce un importo commisurato alla perdita registrata dal sottostante, come se avesse investito nell’azione Intesa Sanpaolo al prezzo di 2,177 Euro (Valore di Riferimento Iniziale).

Per maggiori informazioni, dettagli e per la documentazione legale, si rimanda alla pagina del sito dedicata: https://www.bancaakros.it/bonus-cap-plus-certificate-novembre-2022/