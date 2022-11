Possibile inversione a rialzo per il titolo Nhoa, quotata Euronext Paris da luglio 2021 e player globale nell’immagazzinamento di energia e nella mobilità elettrica. Attivo nella costruzione della più grande infrastruttura di ricarica veloce e ultraveloce nell’Europa del sud, sviluppa tecnologie che permettono la transizione verso l’energia pulita e la mobilità sostenibile, plasmando il futuro di una prossima generazione che vive in armonia con il nostro pianeta. Lo si legge nell’articolo di Nicolò Volpato, analista tecnico dei mercati finanziari SIAT, secondo cui il titolo si candida come un’ottima small cap sulla quale investire con un’ottica di medio/lungo termine.

Analisi tecnica

Analizzando il titolo a livello tecnico, scrive Volpato, “notiamo come i prezzi si stiano muovendo in un clustrer di valore considerato supporto molto interessante per una possibile inversione a rialzo, soprattutto in ottica di medio termine. In questi giorni infatti i prezzi sono andati a toccare nuovamente i minimi assoluti segnati a luglio 2022, interrompendo la loro fase bearish, lateralizzando in una fase di accumulo e formando un potenzialmente doppio minimo“.

Dal punto di vista algoritmico, prosegue Volpato, “prendendo in analisi l’indicatore di momentum MACD-H e l’oscillatore di forza relativa RSI su grafico weekly, possiamo evincere che entrambi evidenziano una fase di divergenza positiva, che avvalora ulteriormente la tesi di una possibile ed imminente inversione del trend a rialzo. La rottura della EMA daily a 20 periodi con chiusura confermata sopra € 10,10, supportata da un buon aumento dei volumi, sarebbe un ottimo punto di ingresso, al fine di ridurre il rischio su un titolo molto sottile, il cui aumento degli scambi porterebbe ad un forte impulso di volatilità. Per questo motivo è sempre importante considerare le caratteristiche del sottostante nel quale si investe. Non è esclusa un’ulteriore correzione con falso breakout a ribasso verso quota € 9,30″.

Analisi fondamentale

A livello finanziario, scrive Volpato, “Nhoa ha fatto segnare nel terzo trimestre 2022 ricavi record per 100 milioni di euro, grazie soprattutto alla crescita di 28 volte dell’Energy Storage e dalla grande crescita della rete di ricarica per veicoli elettrici Atlante. Nel suo financial report, l’azienda ha comunicato che, entro la fine del 2022, arriverà all’Ebitda breakeven. I multipli aziendali prospettano una costante e progressiva crescita per i prossimi anni”.

Carlalberto Guglielminotti, Ceo del Gruppo Nhoa, ha recentemente dichiarato: “La continua crescita del backlog e degli ordini per Nhoa Energy, unita a una pipeline stabile ad 1 miliardo, prospetta uno scenario assolutamente positivo per il 2023 nonostante il contesto macroeconomico, principalmente grazie all’Energy Storage che si conferma il motore della crescita del Gruppo”.

Infine, conclude Volpato, “considerando lo scenario in cui opera la società, che risulta essere uno dei trend a maggiore crescita attuale e potenziale per il futuro, Nhoa si candida come un’ottima small cap sulla quale investire con un’ottica di medio/lungo termine. Il consensus del rating degli analisti stima un target price minimo del titolo di € 17,50 e una performance attesa del 78%, il tutto con un orizzonte temporale ad un anno”.