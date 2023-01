Cyberoo comunica che l’azionista Anthilia ha superato il 5% del capitale sociale

Nella seduta odierna, Cyberoo, Pmi innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan e specializzata in cyber security per le imprese, ha reso noto di aver ricevuto ieri comunicazione da parte dell’azionista Anthilia Capital Partners SGR di aver superato (in data 09/01/2023) la soglia di rilevanza pari al 5% del capitale sociale di Cyberoo.

In particolare, l’azionista Anthilia ora dichiara di detenere n. 1.005.658 azioni ordinarie, pari al 5,04 % del capitale sociale di Cyberoo.

Intanto a Piazza Affari il titolo Cyberoo si muove in rialzo dello 0,44% trovandosi così a quota 4,53 euro ad azione.