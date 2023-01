Telecom: ministro Urso ribadisce attenzione governo alloperazione `rete nazionale`

Il ministro Urso in audizione alla Commissione Trasporti della Camera ha sottolineato che l’obiettivo del governo è di realizzare una rete nazionale, non unica, che possa superare le obiezioni poste dall’antitrust europeo al progetto.

Il governo è pronto a mettere in campo una serie di iniziative di supporto al settore, anche se la riduzione dell`IVA deve trovare le coperture e la revisione dei limiti elettromagnetici deve essere valutata in accordo con il Ministero della Salute. E` inoltre pronto per essere notificato all`UE un nuovo piano voucher per le famiglie che non dispongono di connettività, a prescindere dal reddito. Il sostegno può passare anche da meccanismi di incentivazione tariffaria per i nuovi investimenti (tariffe wholesale).

Urso ha poi ribadito il clima costruttivo degli incontri tenuti al ministero tra le parti. Secondo il sole24ore il ministero supporterebbe lo schema che vede CDP e altri fondi presentare un`offerta per NetCo piuttosto che al progetto di demerger proporzionale sostenuto da Vivendi. Le parti avranno comunque modo di presentare le loro proposte su come strutturare l`operazione in un incontro che secondo il Messaggero dovrebbe tenersi a inizio febbraio dice Equita.