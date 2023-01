CY4GATE sigla nuovo contratto per garantire la sicurezza informatica di un primario ente pubblico

CY4GATE Group, gruppo attivo nel mercato della cyber security e cyber intelligence a 360°, nella giornata di oggi ha comunicato di aver siglato un contratto per la fornitura di un nuovo prodotto proprietario di cybersecurity, denominato “SENTRY”, completamente realizzato dall’azienda per un primario ente pubblico.

Nel dettaglio, la fornitura in questione, dal valore di € 600.000 e per la durata di un anno, impiega le più recenti tecnologie e algoritmi frutto di pluriennali investimenti interni in Ricerca e Sviluppo, con la finalità di individuare attacchi informatici complessi e selettivi.

Si tratta delle cosiddette minacce persistenti avanzate o Advanced Persistant Threats (APT). L’acquisizione di questo nuovo contratto, che segna anche l’immissione sul mercato di un nuovo prodotto aziendale dedicato alla cybersecurity, ha rilevanza strategica per l’azienda e costituisce il segnale di un avvio positivo del 2023, in assoluta continuità con il trascorso anno 2022.