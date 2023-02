CY4Gate si aggiudica nuovi contratti nel segmento della Cyber Security per un valore di oltre €1 mln

CY4Gate, gruppo attivo nel mercato della cyber security e cyber intelligence a 360°, nella giornata di oggi si è aggiudicata dei contratti per la fornitura del proprio modern SIEM RTA e per la sua verticalizzazione e integrazione a protezione tanto di enti governativi che di aziende.

Nel dettaglio, il valore complessivo dei contratti acquisiti ammonta a circa € 1,3 milioni di euro per la durata di 1 anno. Il 65% del valore contrattuale complessivo deriva da contratti con clienti governativi mentre il restante è frutto di acquisizioni da parte di clienti corporate.

L’oggetto contrattuale prevede la fornitura di licenze relative modern siem RTA di Cy4gate sia da integrare su SOC cliente nonché per essere customizzato in contesto specifico e in modalità stand-alone per la detezione di comportamenti anomali sulle reti interessate, visualizzabili su una dedicata dashboard a beneficio del personale specializzato, al fine di prevenire e/o reprimere un potenziale attacco e soprattutto assicurare la business continuity aziendale o dell’istituzione che installerà la tecnologia.

Alcuni dei contratti acquisiti, in cui si prevede la realizzazione di un progetto costruito intorno agli specifici needs emersi in sede di requisitazione con il cliente, saranno portatori di nuove competenze ed expertise per il team di ingegneri di Cy4Gate, che dovrà realizzare specifiche verticalizzazioni con il supporto trasversale dell’azienda, ivi incluso il Centro di Competenza per l’Artificial Intelligence di Cy4Gate che sarà chiamato a fornire il proprio contributo per individuare e sviluppare quegli appropriati algoritmi di intelligenza artificiale idonei ad operare su nuovi e complessi scenari operativi nel dominio cyber.