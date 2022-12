Avvio negativo in Europa con tutti i principali indici sotto la parità. Ftse Mib sopra 24.600 punti

Avvio negativo in Europa con tutti i principali indici che avviano le contrattazioni in territorio negativo. L’indice EuroStoxx50 si trova al momento a 3.970 punti in calo dello 0,17%, mentre a Piazza Affari, l’indice Ftse Mib si trova a quota 24.612 punti in calo frazionale dello 0,04% rispetto alla chiusura di venerdì. Negatività anche sull’indice spagnolo Ibex35 che si trova in ribasso dello 0,05%, ma anche sull’indice tedesco Dax40 che si trova in calo dello 0,3%.

Infine lo spread Btp/Bund si trova in calo dell’1,3% trovandosi così a quota 188 punti base.