Credit Suisse, FINMA: autorità di vigilanza svizzera non ha responsabilità

L’autorità di regolamentazione finanziaria svizzera non ha avuto colpa nel crollo della seconda banca del Paese, il Credit Suisse. “Abbiamo reagito molto rapidamente”, ha dichiarato ai giornalisti la presidente della FINMA Marlene Amstad, aggiungendo che è responsabilità del management evitare una situazione del genere e che i regolamenti da soli non possono risolvere una crisi di fiducia come quella che ha fatto crollare la banca.I nostri strumenti raggiungono i loro limiti… come si è visto nel caso del Credit Suisse”, ha dichiarato Amstad. “La FINMA non ha il potere di comminare multe”, ha detto, aggiungendo che sarebbe lieta di avere tale potere. “È un’eccezione rispetto ad altre autorità di regolamentazione”.