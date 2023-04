Johnson & Johnson pagherà $9mld nelle cause legali sui prodotti a base di talco

Il colosso Johnson & Johnson ha reso noto nella giornata di ieri che pagherà 8,9 miliardi di dollari nei prossimi 25 anni per porre fine alle accuse secondo cui il talco per bambini e altri prodotti avrebbero causato il cancro. L’azienda ha annunciato la proposta di transazione in un deposito di titoli.

“Risolvere la questione attraverso il piano di riorganizzazione proposto è più equo e più efficiente, consente ai ricorrenti di essere risarciti in modo tempestivo e permette all’azienda di rimanere concentrata sul nostro impegno di avere un impatto profondo e positivo sulla salute dell’umanità”, ha dichiarato Erik Haas, vicepresidente mondiale di J&J per le controversie legali. Ma J&J ha comunque respinto le accuse relative al talco.