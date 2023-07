Credem offre accesso al Fondo Crescita Sostenibile in collaborazione con CDP

Credem ha recentemente firmato un accordo con la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per consentire alle sue aziende clienti di accedere al Fondo Crescita Sostenibile. Questo fondo é destinato a finanziare gli investimenti in progetti di sostenibilità, transizione digitale e finalità ambientali, offrendo così un supporto economico tangibile a tali iniziative.

In particolare, Credem si unirà all’iniziativa del Fondo Crescita Sostenibile denominata Green New Deal, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Questa misura, realizzata con la collaborazione di ABI e CDP, offre alle imprese clienti dell’istituto la possibilità di ottenere finanziamenti composti da una quota agevolata fornita da CDP e da una quota bancaria negoziata con la banca a condizioni di mercato. Inoltre, esse possono beneficiare di un contributo a fondo perduto, fornito direttamente dal MIMIT, nei limiti delle intensità di aiuto concesse per singola impresa.

La dotazione complessiva dell’iniziativa è pari a 750 milioni di euro, di cui 150 milioni concessi sotto forma di contributo a fondo perduto dal Ministero, 600 milioni concessi come finanziamento agevolato da CDP, e ulteriori 600 milioni che saranno concessi dal sistema bancario. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per le imprese che desiderano investire in progetti di sostenibilità e transizione digitale, contribuendo così alla loro crescita e allo sviluppo dell’economia sostenibile del paese.