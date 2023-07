Credit Suisse: investitori chiedono prezzo diverso per l’acquisto di UBS

Un gruppo di investitori del Credit Suisse si unisce alla richiesta di un prezzo migliore per l’acquisizione di UBS.

Ethos Foundation, che rappresenta un fondo pensione svizzero che possedeva più del 3% del Credit Suisse, “ha deciso di sostenere la start-up LegalPass con sede a Losanna nella sua azione legale contro il rapporto di cambio stabilito nel contesto dell’acquisizione del Credit Suisse da parte di UBS”, ha dichiarato in un comunicato.

In base all’accordo, siglato il mese scorso, agli azionisti del Credit Suisse è stata offerta un’azione UBS per 22,48 azioni Credit Suisse, valutando la banca in difficoltà a 3 miliardi di franchi svizzeri (3,35 miliardi di dollari).

Solo 48 ore prima dell’accordo, il Credit Suisse valeva 7 miliardi di franchi, ha dichiarato Ethos. In caso di successo, tutti gli azionisti del Credit Suisse beneficerebbero del nuovo rapporto di cambio.