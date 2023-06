Consob, Savona: risparmio da incanalare verso mercato dei capitali

Così il Presidente della Consob, Paolo Savona, in un seminario a Cagliari su ‘Rischi, regolamentazione e stabilita’ finanziaria’.

Non si deve ritenere concluso l’itinerario intrapreso con la Legge Fintech, già entrata in vigore, e con il ddl di rilancio del mercato dei capitali, in discussione in Parlamento”… La mia posizione è che “non può esservi stabilità monetaria e finanziaria capace di proteggere il risparmio senza un nuovo assetto istituzionale del funzionamento dei mercati, inclusa la loro vigilanza”.