Aston Martin sigla accordo con Lucid Group per tecnologie di veicoli elettrici

Aston Martin, rinomata casa automobilistica britannica, ha recentemente firmato un accordo di fornitura con Lucid Group, azienda specializzata in tecnologie per veicoli elettrici. La partnership prevede che Lucid, conosciuta per la sua esperienza nella creazione di propulsori elettrici avanzati e sistemi di batterie, offra le sue soluzioni all’avanguardia ad Aston Martin.

Il fulcro dell’accordo sarà l’accesso alle attuali e future tecnologie di propulsione e batteria di Lucid, che saranno integrate nella nuova piattaforma interna per veicoli elettrici a batteria (BEV) di Aston Martin. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per entrambe le aziende, che uniscono le forze per sviluppare veicoli elettrici all’avanguardia.