ConocoPhillips compra Marathon Oil, mega deal da 22,5 mld$

M&A sotto i riflettori a Wall Street. ConocoPhillips e Marathon Oil Corporation hanno annunciato di avere raggiunto un accordo in base al quale ConocoPhillips acquisirà Marathon Oil in una transazione interamente in azioni, per un enterprise value di 22,5 miliardi di dollari (inclusi 5,4 dollari miliardi di debito netto). In base ai termini dell’accordo, gli azionisti di Marathon Oil riceveranno 0,2550 azioni ordinarie di ConocoPhillips per ciascuna azione ordinaria di Marathon Oil, che rappresentano un premio del 14,7% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Marathon Oil il 28 maggio 2024. Il closing dell’operazione è atteso nel quarto trimestre 2024.