Webuild: Si aggiudica in JV contratto da €1,38 mld in Francia

Nuovo contratto per Webuild in Francia per la realizzazione del Grand Paris Express, la nuova metropolitana della regione dell’Île de France che rappresenta al momento il più importante e innovativo progetto di mobilità sostenibile in Europa. Société des grands projets ha aggiudicato a Webuild, in JV con il partner francese NGE (mandataria), il contratto di valore complessivo di €1,38 miliardi (45,5% in quota Webuild), per la realizzazione del Lotto 2 della Tratta Ovest della Linea 15 del Grand Paris Express.

Il nuovo contratto aggiudicato prevede la progettazione e la realizzazione di 4 stazioni sotterranee, di circa 7 chilometri di tunnel da scavare con impiego di TBM (Tunnel Boring Machine) e di 6 opere funzionali, lungo il tracciato compreso tra le stazioni di Pont de Sèvres e Saint-Denis Pleyel. I lavori saranno eseguiti da Webuild, in joint venture con NGE, Equans France e TSO.

In Francia, oltre al contratto appena aggiudicato e al Lotto 2 della Linea 16 del Grand Paris Express in corso di ultimazione, il Gruppo Webuild ha già realizzato anche altri due progetti in ambito metropolitane: l’estensione della Linea 14 fino all’aeroporto di Orly e il progetto EOLE (Liaison Express Est-Ouest).