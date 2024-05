Saudi Aramco pronta a raccogliere oltre $10 miliardi

L’Arabia Saudita è pronta a lanciare formalmente un’offerta secondaria di azioni della compagnia petrolifera Aramco già da domenica, un’operazione che potrebbe raccogliere oltre 10 miliardi di dollari e classificarsi tra le più grandi del suo genere negli ultimi anni.

Il governo ha in programma di avviare un processo di book-building per raccogliere ordini fino a giovedì prossimo, secondo quanto riferito da persone informate sui fatti, che hanno chiesto di rimanere anonime. L’offerta ha già attirato interesse informale da parte degli investitori in tutto il Medio Oriente e in Europa per un totale superiore ai 10 miliardi di dollari, hanno affermato le fonti.

L’offerta sarà probabilmente prezzata con uno sconto ulteriore fino al 10% rispetto al prezzo di mercato, anche se questo margine potrebbe ridursi in base alla domanda degli investitori. Questo è in linea con le vendite secondarie di Saudi Telecom e Tadawul Group Holding, che gestisce la borsa valori del regno.

Non sono state ancora prese decisioni definitive sul periodo dell’offerta. I termini dell’operazione, inclusa la sua dimensione, potrebbero ancora cambiare.

L’offerta è destinata a coincidere con un incontro dell’OPEC+ previsto per domenica, durante il quale verrà discussa la politica di produzione del petrolio. La maggior parte degli osservatori di mercato si aspetta che il gruppo mantenga le restrizioni all’offerta, il che manterrebbe la produzione dell’Arabia Saudita ai livelli più bassi degli ultimi tre anni.