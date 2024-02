Confcommercio: segnali di vita per economia ma crescita è tutta da costruire

Per febbraio, come per gennaio (rivisto al rialzo), si stima una crescita del PIL mensile dello 0,1% congiunturale, che comporterebbe una crescita tendenziale di 3 decimi di punto (di 2 decimi a gennaio).

Così i dati della Congiuntura Confcommercio secondo cui i segnali che arrivano dai primi mesi del 2024 indicano elementi di “vivacità” per la nostra economia.