Compagnia dei Caraibi annuncia acquisizione 100% di We r-eticsoul e relative controllate

Compagnia dei Caraibi, azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia da premium a ultra-premium e prestige di tutto il mondo, nonché di craft beer italiane, ha annunciato di avere conclusoun accordo vincolante preliminare per l’acquisizione del 100% del capitale di We r-eticsoul S.r.l. e delle relative controllate e partecipate.

“Questa operazione si inserisce in modo sinergico e coerente con la linea strategica definita dai piani industriali di

Compagnia dei Caraibi sul medio periodo – ha dichiarato Edelberto Baracco – Ceo di Compagnia di Caraibi – L’acquisizione di We r-eticsoul ci permette infatti di aprire una nuova finestra di dialogo con un target nuovo e trasversale (quello del consumatore finale) dando il via ad un modello distributivo omnicanale in grado di rispondere alle aspettative del cliente e di creare una continuità tra esperienza di acquisto digitale e analogica”.

Nel comunicato diffuso da Compagnia dei Caraibi si legge che “We r-eticsoul S.r.l., società fondata nel 2020 con sede a Torino, rappresenta un unicum nel panorama distributivo online e offline con insegna Dispensa. Il modello prevede una piattaforma di eshop (www.dispensa.com) con un catalogo di

oltre 1000 etichette, e un format fisico innovativo e flessibile con uno store già operativo a Torino che ha permesso di testare dinamiche di mercato, disegnare esperienze di acquisto utili per impostare il piano di aperture di nuovi store”.

“In quest’ottica -prosegue la nota – lo sviluppo prevede diversi format esperienziali relativi al mondo food & beverage adattati secondo la richiesta del locale (Enoteca, Enoteca con somministrazione food, temporary store o dark store).

La società Target ha partecipazioni in: Porto Urbano S.r.l. (5%) e Thinking Hat S.r.l. (51%), la quale detiene unicamente

Ribelli Digitali S.r.l. (84%). Le partecipazioni di minoranza sono rappresentate da soggetti non correlati”.

In particolare, Thinking Hat è un acceleratore di pensiero su temi di innovazione che integra i servizi di agenzia di comunicazione. Si propone di supportare enti, aziende e istituzioni attraverso un’attività consulenziale, contenuti, metodologie e strumenti, finalizzati a fornire alle figure manageriali una quantità maggiore di input e informazioni, sulla base dei quali

elaborare i propri piani di crescita e di marketing e affiancarle nello sviluppo dei progetti di comunicazione.

Ribelli Digitali è un’agenzia di comunicazione indipendente che approccia i canali tradizionali e digitali con l’obiettivo di realizzare campagne esperienziali inedite e integrate. Nel 2022 è diventata una società benefit ed è tra le prime realtà in Italia ad aver sperimentato progetti legati al web3 e ai Metaversi.

Al 31 dicembre 2022, la We r-eticsoul S.r.l. ha conseguito un fatturato complessivo pari a 0,24 milioni di euro con un

EBITDA pari a euro -0,3 milioni di euro e PFN negativa per euro -0,52 milioni. Ribelli Digitali S.r.l. ha generato ricavi al 31 dicembre 2022 per 1,5 milioni di euro con un EBITDA pari a euro 3 mila e PFN negativa per euro 0,17 milioni di euro.