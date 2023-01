Coldiretti: l’export Made in Italy alimentare raggiunge un nuovo record storico durante le feste

E’ record storico per l’export Made in Italy alimentare sulle tavole delle festività di tutto il mondo, che solo per il periodo di Natale e Capodanno raggiunge i 5,3 miliardi di euro, in aumento del 20% rispetto allo scorso anno.

E’ quanto emerge dal bilancio della Coldiretti sulla base delle proiezioni su dati Istat del commercio estero relativa al mese di dicembre 2022.

Ad aumentare a doppia cifra, sottolinea la Coldiretti, è il valore delle esportazioni di tutti i prodotti più tipici delle feste, dallo spumante (+23%) trainato dal Prosecco (+26%), ai panettoni (+13%), ma ad essere richiesti sono anche il caviale Made in Italy (+36% la crescita sui mercati internazionali) e le paste farcite tradizionali del periodo freddo come i tortellini e i cappelletti (+13%). In salita pure la domanda di formaggi italiani che fanno registrare un aumento in valore delle esportazioni del 18%, così come quella di prosciutti, cotechini e salumi (+7%).

A guidare la classifica di questo Natale all’estero è però lo spumante italiano, tanto da trainare l’intero settore dei vini per i quali si segnala complessivamente un aumento del 12% in valore dell’export.

L’agroalimentare italiano ha raggiunto a fine anno il record storico nelle esportazioni a quota 60 miliardi nell’intero 2022. Il successo dell’export spinge anche il valore complessivo della filiera agroalimentare che nel 2022 è diventata la prima ricchezza dell’Italia, per un valore di 580 miliardi di euro con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente.