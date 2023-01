Stellantis: +3,5% le nuove immatricolazioni a dicembre, il saldo dell’intero 2022 è però negativo (-15,9%)

Vendite in aumento per Stellantis a dicembre, ma il bilancio complessivo del 2022 è negativo. Sulla base dei dati diffusi la Ministero dei Trasporti, a dicembre il gruppo italo-americano ha immatricolato 32.952 auto nuove in Italia, segnando un incremento del 3,5% rispetto allo stesso mese di un anno fa. Il dato dell’intero 2022 mostra però una contrazione complessiva del 15,9% a 463.832 nuove iscrizioni. La quota di mercato a dicembre passa dal 36,7% al 31,4%, nell’intero 2022 dal 37,8% al 35,2%.

Più nel dettaglio, il marchio Fiat segna un calo del 7,2% a dicembre e una flessione del 20% nell’intero 2022. Calo del 17,4% nel mese e del 17,7% nell’anno per le vetture a marchio Peugeot. Aumentano invece del 70% le nuove registrazioni per Alfa Romeo a dicembre (+27% nell’intero 2022) e del 16,4% per Citroen a dicembre (-16,9% nell’intero 2022).