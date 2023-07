Cina prepara misure sostegno per l’immobiliare

La Cina sta preparando nuove misure di sostegno per l’economia, in particolare per il settore immobiliare in crisi. I principali quotidiani finanziari statali parlano di probabili ulteriori politiche di sostegno per il real estate, oltre a misure per rafforzare la fiducia delle imprese.

In precedenza, le autorità hanno aumentato la pressione sulle banche per facilitare le condizioni di credito nei confronti delle società immobiliari, incoraggiando le negoziazioni per estendere i prestiti in corso, con l’obiettivo di garantire la consegna delle abitazioni attualmente in costruzione.

Alcuni prestiti in essere, compresi i prestiti fiduciari in scadenza entro la fine del 2024, otterranno un’estensione di un anno della scadenza per il rimborso.