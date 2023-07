Piazza Affari apre sopra la parità

Partenza lievemente positiva per le borse europee, dopo la chiusura in rialzo di Wall Street e la mattinata tonica dei listini asiatici. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza dello 0,2% in area 27.920 punti, con acquisti soprattutto su Mps (+1,6%), Moncler (+1,4%) e Iveco (+1,4%) mentre arretra Mediobanca (-0,6%) e scattano realizzi su Finecobank (-0,6%) dopo i recenti guadagni.

A sostenere il sentiment sui mercati contribuiscono gli stimoli della Cina al settore immobiliare in difficoltà e l’annuncio di possibili nuovi aiuti economici in arrivo.

In mattinata sono stati diffusi i dati sull’occupazione del Regno Unito, che hanno evidenziato una crescita dei salari superiore alle stime, alimentando le pressioni sulla Bank of England. L’inflazione tedesca di giugno si conferma al 6,4% annuo (6,8% il dato armonizzato) mentre in mattinata uscirà l’indice Zew.

In Italia sono attesi i numeri di maggio sulla produzione industriale, il bollettino economico mensile dell’Istat e le statistiche della Banca d’Italia su banche e moneta.

Sul Forex, l’euro/dollaro è tornato sopra quota 1,1 e il dollaro/yen scivola sotto 141. Tra le materie prime il petrolio (Brent) si mantiene sopra i 78,5 dollari al barile, dopo i guadagni della scorsa settimana innescati dalle riduzioni delle forniture di Arabia e Russia. Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund poco mosso a 173 punti base, con il decennale italiano al 4,35%.