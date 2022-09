Cina: investimenti in asset fissi +5,8% da inizio anno. Ma mercato immobiliare peggiora

Nei primi mesi dell’anno, gli investimenti in asset fissi della Cina sono saliti del 5,8%, facendo meglio del 5,5% stimato dal consensus degli analisti. A crescere soprattutto gli investimenti nel settore manifatturiero, in rialzo del 10% su base annua. Gli investimenti cinesi nel mercato immobiliare sono invece scesi ulteriormente ad agosto, in calo del 7,4% su base annua, in peggioramento rispetto al -6,4% a/a riportato a luglio.