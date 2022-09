Nel mese di agosto le vendite al dettaglio della Cina sono cresciute del 5,4% su base annua, facendo decisamente meglio del rialzo atteso dal consensus, pari a +3,5%. Resa nota oggi una carrellata di dati macro cinesi: in evidenza anche la produzione industriale, salita ad agosto in Cina del 4,2% su base annua, meglio anche in questo caso delle stime degli analisti di un rialzo pari a +3,8%.