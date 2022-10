Piazza Affari interrompe striscia rialzi, tonfo di Nexi

Giornata interlocutoria per Piazza Affari dopo il rally delle ultime quattro sedute. Il Ftse Mib segna in chiusura -0,22% a 21.472 punti. Intanto continuano ad arrivare riscontri positivi dall’earning season statunitense con numeri oltre le attese da Netflix nella serata di ieri (utili, fatturato e crescita abbonamenti oltre le attese nel 3° trimestre). “I risultati migliori delle attese di Netflix, Goldman Sachs e Johnson & Johnson suggeriscono che ulteriori notizie positive potrebbero aiutare a far salire le azioni nel breve termine, anche se il contesto più ampio sembra ancora cupo”, commentano stamattina gli esperti di IG. Stasera focus sulla trimestrale di Tesla.

Sul fronte macro, l’inflazione dell’area euro si è attestata al 9,9% a settembre, poco sotto il 10% della prima lettura flash. Nel Regno Unito l’inflazione ha raggiunto il 10,1% annuo a settembre, con l’aumento dei costi alimentari che ha compensato il calo dei prezzi del carburante. Anche l’inflazione core, che esclude cibo ed energia, è aumentata più del previsto, allo 0,6% su base mensile e a un tasso annuo del 6,5%.

Sul parterre di Piazza Affari giornata positiva per i titoli oil con +2,87% per Tenaris e +1,16% per ENI. Ritraccia leggermente TIM (-0,11%) dopo il rally della vigilia dettato da indiscrezioni circa una possibile offerta sull’intera società da parte di CVC.

Tra i peggiori di oggi spicca Nexi (-3,87%) che oggi ha siglato una partnership con Illimity a supporto delle Pmi italiane. Sempre oggi gli analisti di Banca Akros hanno confermato la raccomandazione buy sul titolo con prezzo obiettivo rivisto da 13,50 a 13,10 euro.