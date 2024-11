Centrale del Latte, fatturato in crescita nei primi mesi del 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Centrale del Latte d’Italia ha approvato i risultati finanziari dei primi nove mesi del 2024, mostrando una solida performance nonostante le sfide economiche globali. Il fatturato della società è aumentato dell’1,3%, raggiungendo i 254,1 milioni di euro. Questo incremento è accompagnato da un significativo miglioramento dell’Ebitda, che si attesta a 25,7 milioni di euro, con un aumento del 7% e un margine Ebitda del 10,13%, superiore al 9,6% registrato a settembre 2023.

L’Ebit ha raggiunto i 14,2 milioni di euro, segnando un incremento del 20,1%, mentre l’utile netto è cresciuto del 33,1%, arrivando a 8,3 milioni di euro. La posizione finanziaria netta della società è rimasta quasi stabile a -22,9 milioni di euro, rispetto ai -20,4 milioni di euro registrati a fine 2023.

Nonostante le incertezze economiche globali, l’azienda ha dichiarato di non prevedere impatti negativi significativi per il prossimo anno. “Ragionevolmente, escludiamo impatti negativi significativi,” ha affermato il management nel comunicato ufficiale. Tuttavia, l’azienda ha scelto di non fornire una guidance dettagliata per il 2024.