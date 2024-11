Unicredit: prosegue buyback, azioni proprie al 4,76% del capitale

Fra il 28 ottobre e l’1 novembre Unicredit ha acquistato 5.539.446 azioni proprie, ad un prezzo medio di 40,4285 euro per azione, per un controvalore complessivo di circa 224 milioni di euro. Gli acquisti sono avvenuti nell’ambito dell’anticipo del buyback 2024, in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data 12 aprile 2024.

Al 8 novembre 2024, a partire dall’avvio dell’anticipo del buyback 2024, UniCredit ha acquistato dunque un totale di 35.662.074 azioni, pari al 2,18% del capitale sociale (l’81,68% dell’importo complessivo dell’Anticipo SBB 2024).

Alla medesima data, a seguito dell’annullamento delle azioni proprie avvenuto in data 26 giugno 2024, UniCredit detiene 77.905.049 azioni proprie pari al 4,76% del capitale sociale.