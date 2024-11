Piazza Affari apre in calo, arretra Mediobanca

Partenza in calo per le borse europee, a Piazza Affari Ftse Mib in calo dello 0,8% a 34.060 punti. Denaro su Leonardo (+1%), Tenaris (+0,9%) e Iveco (+0,7%), male Mediobanca (-6,4%) dopo i risultati.

L’inflazione armonizzata della Germania si è confermata al 2,4% mentre i salari nel Regno Unito hanno registrato una crescita superiore alle attese, rafforzando la visione cauta della BoE nel tagliare i tassi.

In programma oggi l’indice Zew e gli interventi di alcuni esponenti della Bce (Rehn, Centeno, Cipollone) e della Fed, tra cui i membri votanti Waller e Barkin.

Focus già proiettato agli appuntamenti dei prossimi con l’inflazione americana (domani) e un discorso del presidente della Fed, Jerome Powell (giovedì). Attenzione anche alla seconda lettura del Pil dell’eurozona, i verbali della Bce (sempre giovedì) e le vendite al dettaglio Usa (venerdì).

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 127 punti base, con il decennale italiano al 3,61% e il benchmark tedesco al 2,34%.

Fra le materie prime il petrolio Brent resta a ridosso dei 72 dollari al barile mentre l’oro perde ancora terreno a 2.604 dollari l’oncia.

Sul Forex, il biglietto verde continua a rafforzarsi nei confronti delle altre valute. Il cambio euro/dollaro scende a 1,063 e il dollaro/yen si deprezza a 153,75.

Fra le criptovalute il Bitcoin aggiorna i record e viaggia sopra quota 89 mila dollari.