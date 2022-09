Cathie Wood fa una nuova incursione in GM: acquistate azioni per circa 5 mln $

La fondatrice e ceo di ARK Invest, Cathie Wood, un tempo scettica sulla transizione dei veicoli elettrici da parte delle case automobilistiche tradizionali, rafforza la sua posizione su General Motors(GM). Ark Invest ha acquistato ieri circa 5 milioni di dollari di azioni della General Motors Corporation. Già a maggio la Wod si era mossa acquistando azioni GM apprezzando l’attenzione del ceo di GM, Mary Barra, sull’unità di guida autonoma Cruise.

Nel dettaglio l’acquisto è avvenuto attraverso l’ETF ARK Autonomous Technology & Robotics. Al prezzo di $ 41,39 della chiusura di ieri, le 120.004 azioni di GM comprate da ARK valgono $ 4,97 milioni.

In passato la Wood aveva sdegnato le case automobilistiche legacy ritenendo che non avevano i geni per diventare grandi nell’arena dei veicoli elettrici, preferendo puntare su Tesla, leader del mercato dei veicoli elettrici.