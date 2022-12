Campari: perfeziona l’acquisto del 70% di Wilderness Trail Distillery per $424,7 mln

Campari Group ha perfezionato l’acquisizione del 70% della statunitense Wilderness Trail Distillery, specializzata nella produzione di bourbon e rye whiskey, secondo i termini comunicati lo scorso 31 ottobre 2022.

Il corrispettivo pagato è stato pari a 424,7 milioni di dollari (405,8 milioni di euro al tasso di cambio odierno) per la quota iniziale del 70% del capitale, inclusivo degli aggiustamenti di prezzo attribuibili a cassa e a capitale circolante netto. Il corrispondente enterprise value per il 100% del capitale è pari a 600 milioni di dollari (€573,4 milioni), in assenza di cassa o debito finanziario.

Campari Group acquisirà il restante 30% del capitale attraverso un’opzione call/put esercitabile nel 2031.

Per finanziare l’acquisizione, la Società (attraverso la controllata statunitense Campari America) ha sottoscritto il 30 novembre 2022 un prestito bancario per un importo complessivo di 420 milioni di dollari, con tasso variabile, un piano di ammortamento e scadenza finale il 6 dicembre 2027.

Il finanziamento è stato concesso da un gruppo di primarie istituzioni finanziarie composto da Bank of America, BNP Paribas (filiale italiana), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (filiale di Milano) e Cassa Depositi e Prestiti.