Buzzi Unicem: Barclays conferma Equalweight e rivede target price a 20 euro

Barclays ha alzato il prezzo obiettivo sul titolo Buzzi Unicem da 18,5 a 20,0 euro, ribadendo la raccomandazione Equal Weight, in seguito alla diffusione dei risultati del terzo trimestre.

Gli analisti della banca britannica hanno abbassato in media del 3% le stime sull’Ebitda per il periodo 2022-2024. Tuttavia, il re-rating dei peers ha più che compensato l’abbassamento delle proiezioni per il triennio.

Performance negativa per il titolo, in ribasso dell’1,7% in area 17,25 euro, a fronte del -1,1% del Ftse Mib.