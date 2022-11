Dividendi Piazza Affari: da ENI a Intesa, ecco gli 8 titoli del Ftse Mib che staccano oggi

A Piazza Affari tiene banco oggi lo stacco dei dividendi di 8 delle 40 blue chip del Ftse Mib che incide per un calo stimato dello 0,68% sull’indice guida milanese. Spicca la cedola di 0,22 euro per azione che è la seconda delle quattro tranche del dividendo 2022 di 0,88 euro per azione di ENI. Dividendo ordinario invece per Mediobanca (0,75 euro per azione). Per gli altri stacchi si tratta di acconto dividendo sui risultati 2022. Nel dettaglio si tratta di: Intesa Sanpaolo (0,0738 euro), Banca Mediolanum (0,24 euro), Poste Italiane (0,21 euro), Recordati (0,55 euro), Terna (0,1061 euro) e Tenaris (0,17 USD).