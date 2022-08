Avvio positivo per le borse europee. Piazza affari tra i migliori

Partenza positiva in Europa con tutti i principali indici che dopo i recenti cali tornano a mostrare una certa positività. L’Eurostoxx 50 si trova a 3.587 punti in rialzo dello 0,48%, mentre tra i migliori troviamo il nostro Ftse Mib che al momento si muove intorno a 22.000 punti con un progresso di oltre mezzo punto percentuale. Bene anche l’indice tedesco Dax 30 che si muove in rialzo dello 0,31%, ma anche il Cac 40 francese che avvia la seduta in rialzo dello 0,35%.

Lo spread si trova al momento in rialzo dello 0,70% a 230 punti base.